Brezilya Futbol Federasyonu (CBF), Brezilya Millî Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak göreve başlayan Carlo Ancelotti’yi basına tanıttı. Tecrübeli teknik adam burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Carlo Ancelotti, ilk aday kadrosunu da açıkladı. Brezilya, Dünya Kupası Elemeleri'nde haziran ayında Ekvador ve Paraguay ile karşı karşıya gelecek.
İşte Brezilya Milli Takımı'nın aday kadrosu:
Kaleciler: Alisson, Bento, Hugo Souza
Defans: Alexsandro Ribeiro, Beraldo, Marquinhos, Leo Ortiz, Danilo, Alex Sandro, Carlos Augusto, Wesley, Vanderson
Orta saha: Andreas, Bruno G., Andrey, Casemiro, Ederson, Gerson
Hücum: Estevao, Antony, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Vinicius Jr., Raphinha, Richarlison.