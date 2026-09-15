Antalyaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Özköylü için kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan kulüp başkanı Mustafa Ergün, lige talihsiz puan kayıplarıyla başladıklarını söyledi.

Özköylü'nün ligi bilen tecrübeli bir teknik adam olduğunu belirten Ergün, "Sezon sonuna kadar anlaşma imzaladık ama kendisine sözüm var. Süper Lig'e çıkarsak birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Osman Özköylü ise Antalyaspor gibi büyük bir camiaya hizmet edeceği için mutlu olduğunu ifade etti.

Antalyaspor'un Türk futbolunda önemli bir yerinin olduğunu dile getiren Özköylü, "Antalyaspor'un bu noktada olması bir talihsizlik. Bir an önce bu kulübün olması gereken Süper Lig'e çıkması için elimizden geleni yapacağız. Bunu şehirle, camiayla, taraftarla birlikte hareket ederek yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Özköylü, Antalyaspor'da birtakım sıkıntılar olduğunu ve bunu bilerek göreve başladığını belirterek, "Belli mevkilerde sıkıntılarımız var. Çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Maçları izledim. Yabancı oyuncuları da izledim. Hepsi hakkında bilgi sahibiyim. Potansiyelli, iyi bir oyuncu grubu var. Buraya inanarak, başarılı olacağımıza güvenerek geldim. Oyun anlamında bazı değişiklikler yapmamız lazım. Tecrübemizi, bilgi birikimimizi Antalyaspor için harcayacağız. Hepimiz için hayırlı olsun."ifadelerini kullandı.