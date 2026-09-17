Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra ülkesine dönen Fred, Atlético Mineiro formasıyla sahaya çıktığı maçta yine dikkat çeken bir performans sergiledi. Brezilyalı orta saha oyuncusu, Santos karşısında takımının galibiyetinde kilit rol oynadı.

Atlético Mineiro, Brezilya Serie A'da Santos'u 2-0 mağlup etti. Maçın yıldızı ise 33 yaşındaki Fred oldu. Deneyimli futbolcu, takımının attığı iki golde de asist yaparak geceye damgasını vuran isim oldu.

2 MİLYON EUROYA AYRILDI

Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Fred, ülkesi Brezilya'da Atlético Mineiro ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Brezilya ekibi, deneyimli orta saha oyuncusu için Fenerbahçe'ye 2 milyon euro transfer bedeli ödedi. Anlaşmada ayrıca performansa bağlı 500 bin euroluk bonus maddesi yer alıyor. Fred'in kontratında bir yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor.

2023 yılında Manchester United'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Fred, sarı-lacivertli formayla 3 sezon geçirdi. Deneyimli Brezilyalı, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 129 resmi maçta 12 gol kaydetti.