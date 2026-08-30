İspanya La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid, sahasında Malaga'yı 4-0 mağlup etti. Madrid ekibinin gollerini 19'da Bellingham, 26'da Herrero (K.K.), 30'da Mbappe ve 90+1'de milli yıldız Arda Güler kaydetti.

87'DE OYUNA ALAN MOURİNHO'YA CEVAP

Geçen sezon en çok ilk 11'de başlayan ve süre alan isimlerden olan milli futbolcu Arda Güler ise karşılaşmaya yedek soyundu. Teknik direktör Jose Mourinho'nun 87'nci dakikada Bellingham'ın yerine oyuna aldığı genç yıldız, yalnızca 4 dakika sonra 90+1'de fileleri havalandırarak ilk 11'in değişilmez parçalarından olduğunu Portekizli hocaya gösterdi.

Oynadığı üç karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Real Madrid, Barcelona'ya göre maç fazlası ve 8 averajla liderlik koltuğunu devraldı. Fransız yıldız Kylian Mbappe ise 4 golle gol krallığı koltuğuna geçti.

GOLE SEVİNMEDİ BİLE

Öte yandan Mourinho'nun gole tepkisi ise sosyal medyada gündem oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, yalnızca 4 dakika önce oyuna aldığı Arda Güler'in skoru 4-0'a getiren golüne sevinmedi. Portekizli teknik adam için sosyal medyada "Real Madrid gol yemiş gibi tepki verdi" yorumları yapıldı.