İspanyol basınından AS gazetesinde yer alan habere göre Real Madrid yönetimi, son dönemdeki istikrarlı yükselişiyle dikkat çeken Arda Güler’in geleceğini uzun vadeli bir kontratla güvence altına alıyor.

Jose Mourinho’nun oyun sisteminde kritik bir rol alması beklenen milli yeteneğin sözleşmesi, yapılan yeni anlaşmayla birlikte 2032 yılına kadar uzatılacak. İçinde bulunulan sezonun başından itibaren geçerli sayılması beklenen yeni sözleşmede; Arda'nın takımdaki artan statüsü, sahaya yansıttığı katkı ve kulübe olan bağlılığı doğrultusunda ciddi bir maaş zammı da yer alıyor.

GÜVENİ BOŞA ÇIKARMADI

2023 yazında henüz 18 yaşındayken Fenerbahçe’den Eflatun-Beyazlılara transfer olan Arda Güler, kulüp yönetiminin ve teknik ekibin güvenini boşa çıkarmadı.

Milli yıldızın sözleşme süresi 2032 yılına kadar uzatıldı. Performans ve takımdaki rolüne paralel olarak önemli oranda maaş artışı sağlandı. Taraflar arasında tam mutabakata varıldı; resmi imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor.