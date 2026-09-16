Real Madrid'in Elche deplasmanında 3-2 kazandığı çetin mücadelede sergilediği etkileyici futbolla "Maçın En Değerli Oyuncusu" (MVP) seçilen Arda Güler, karşılaşmanın ardından beklemediği bir tavırla karşılaştı.

Teknik direktör Jose Mourinho tarafından çok iyi bir oyun sergilemesine rağmen yine 90 dakikayı tamamlayamadan kenara alınan milli yıldız, hakemin bitiş düdüğünün ardından saha içinde soğuk bir duş yaşadı.

SELAMI GÖRMEZDEN GELDİ

Müsabaka sonrasında saha ortasında takım arkadaşlarını tek tek tebrik eden ve tokalaşan Arda Güler, İngiliz yıldız Jude Bellingham'a doğru yöneldi. Dostane bir şekilde elini uzatan milli futbolcumuzun selamı, Bellingham tarafından karşılıksız bırakıldı.

İngiliz oyuncunun Arda'nın uzattığı eli görmezden gelerek arkasını dönmesi canlı yayın kameralarına anbean yansıdı.

TEPKİSİ KAMERALARA YANSIDI

Takım arkadaşının sergilediği bu soğuk tavır karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen milli futbolcu, başını sallayarak duruma tepki gösterdi ve Bellingham'ı hafifçe iterek uyardı. Yaşanan olayın ardından soğukkanlılığını koruyan Arda Güler, saha içinde herhangi bir tartışmaya girmeden diğer takım arkadaşlarıyla tebrikleşmeye devam etti.

Ödüllü milli yıldızın selamının cevapsız kaldığı o anlar sosyal medyada kısa sürede yayılarak futbolseverlerin büyük tepkisini topladı.