İspanya LaLiga'nın 35. hafta mücadelesinde Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Günlerdir merak edilen konuların başında milli oyuncu Arda Güler’in maça ilk 11’de başlayıp başlamayacağı geliyordu.
EL CLASİCO'DA İLK 11 OYNAYAN İLK TÜRK
Son haftalarda yükselen bir performans sergileyen Arda Güler dünyanın merakla beklediği maça ilk 11’de başlıyor. Arda Güler böylelikle El Clasico'da ilk 11'de başlayan ilk Türk oyuncu oldu.
SON MAÇTA ŞOV YAPMIŞTI
Yükselen bir performans sergileyen milli oyuncu son oynadığı Celta Vigo maçında ilk 11'deydi. Arda Güler karşılaşmayı 1 gol 1 asistle tamamlamış ve maçın yıldızlarından olmuştu.