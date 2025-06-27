FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'nda Real Madrid, Salzburg ile karşı karşıya geldi. Arda Güler'in formasını giydiği İspanyol devi mücadeleden 3-0'la ayrılırken son 16 eşleşmeleri belli oldu.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'nda Avusturya ekibi Salzburg ile karşı karşıya gelen Real Madrid sahadan 3-0 galip ayrıldı.
ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLADI
Arda Güler'in ilk 11'de başladığı mücadeleyi kazanan Madrid grubu 7 puanla lider olarak tamamladı.
40. dakikada Vinicius Jr. ile öne geçen Real Madrid, 45+3. dakikada Valverde ile farkı 2'ye çıkardı. Maçın skorunu ise 84. dakikada Gonzalo belirledi. Valverde'nin golünde asist yapan Vinicius Jr. 2 gole direkt katkı vererek maçın yıldızı oldu.
Real Madrid, Kulüpler Dünya Kupası'nda H Grubu'nu lider bitirmesiyle Juventus'la eşleşti. Milli yıldızlar Arda Güler ile Kenan Yıldız, son 16 turunda birbirlerine rakip oldular.
Grup maçlarının sona ermesiyle son 16 eşleşmeleri belli oldu:
- Inter - Fluminense
- Manchester City - Al Hilal
- Palmeiras - Botafogo
- Benfica - Chelsea
- PSG - Inter Miami
- Flamengo Bayern Münih
- Real Madrid - Juventus
- Dortmund - Monterrey