FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'nda Real Madrid, Salzburg ile karşı karşıya geldi. Arda Güler'in formasını giydiği İspanyol devi mücadeleden 3-0'la ayrılırken son 16 eşleşmeleri belli oldu.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'nda Avusturya ekibi Salzburg ile karşı karşıya gelen Real Madrid sahadan 3-0 galip ayrıldı. 

ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLADI

Arda Güler'in ilk 11'de başladığı mücadeleyi kazanan Madrid grubu 7 puanla lider olarak tamamladı. 

40. dakikada Vinicius Jr. ile öne geçen Real Madrid, 45+3. dakikada Valverde ile farkı 2'ye çıkardı. Maçın skorunu ise 84. dakikada Gonzalo belirledi. Valverde'nin golünde asist yapan Vinicius Jr. 2 gole direkt katkı vererek maçın yıldızı oldu.

Real Madrid, Kulüpler Dünya Kupası'nda H Grubu'nu lider bitirmesiyle Juventus'la eşleşti. Milli yıldızlar Arda Güler ile Kenan Yıldız, son 16 turunda birbirlerine rakip oldular.

Grup maçlarının sona ermesiyle son 16 eşleşmeleri belli oldu:

  • Inter - Fluminense
  • Manchester City - Al Hilal
  • Palmeiras - Botafogo
  • Benfica - Chelsea
  • PSG - Inter Miami
  • Flamengo Bayern Münih
  • Real Madrid - Juventus
  • Dortmund - Monterrey