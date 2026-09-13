La Liga'nın 5. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da ağırladığı Rayo Vallecano'yu 4-1'lik skorla mağlup ederek puanını 12'ye yükseltti.

Maçın yıldızı Kylian Mbappe oldu. Real Madrid'in Fransız yıldızı, iki gol atarak takımına 3 puan kazandırdı. Mbappe'nin dışında, Carreras ve Jude Bellingham da ağları havalandıran isimler arasında yer aldı.

ARDA GÜLER'DEN ŞIK ASİST

Konuk takım Rayo Vallecano, 51. dakikada Camello'nun golüyle farkı kapattı. Ancak Real Madrid, ikinci yarıda oyuna giren Arda Güler'in de desteğiyle durumu tekrar kontrol altına aldı.

Yan Diomande'nin yerine 72. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler, Kylian Mbappe'nin attığı ikinci golde asist yapan isim oldu. Milli futbolcu, bu asistle de maçın önemli detaylarından biri haline geldi. 72. dakikada oyuna giren Arda, 5 kilit pasla maçın en çok kilit pas atan oyuncusu oldu.

Maçın ardından Real Madrid puanını 12'ye çıkarırken, Rayo Vallecano ise 4 puanda kaldı.