İspanya La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid, sahasında Malaga'yı 4-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

Maçın son dakikalarında oyuna dahil olan Arda Güler, kısa süre içinde golü buldu. Milli futbolcu, 87. dakikada sahaya girerken, 90+1. dakikada ağları havalandırdı ve bu sezonun ilk golünü kaydetti.

TEPKİSİZLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Arda Güler'in takımının dördüncü golünün ardından kameralar Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya yönelik oldu. Mourinho'nun kulübede ciddi bir yüz ifasıyla oturduğu görüntülendi.

Teknik direktörün golün ardından belirgin bir sevinç göstermediği de objektiflere yansıdı.

Arda Güler'in oyuna girdikten sonra sadece 4 dakika içinde golü bulması, milli futbolcunun neden daha fazla süre almadığı tartışmasını da beraberinde getirdi.