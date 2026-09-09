Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği performansla ‘En İyi Çıkış Yapan Oyuncu’ ödülünü kazandı. Güler, bu prestijli ödülü Inter maçı öncesi efsane futbolcu Luis Figo’nün elinden aldı.

SAATİN FİYATI TARTIŞMA YARATTI

Milli oyuncunun taktığı saatin fiyatı gündem oldu. Piyasa değerinin yaklaşık 500 bin TL olduğu iddia edilen bu aksesuar, kısa süre içinde tartışma konusu haline geldi.

Bu durum, sosyal medyada çeşitli tepkilere yol açtı. Bazı kullanıcılar bu harcamayı abartılı bulurken, futbolseverlerin büyük bir kısmı dünyaca ünlü bir kulüpte oynayan futbolcunun kazancı doğrultusunda son derece makul bir tercih yaptığını yorumunda bulundu.