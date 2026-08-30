Ukrayna Premier Ligi’nin 4. haftasında evinde Polissya'yı ağırlayan Shakhtar Donetsk, mücadeleden 2-0'lık yenilgiyle ayrılarak bu sezonki ilk mağlubiyetini tattı. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının karşısına geçen teknik direktör Arda Turan, saha içindeki hakem kararlarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

HEDEFİNDE EFSANE İSİM VARDI

Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı dünya efsanesi Andriy Shevchenko, Hakem Kurulu Danışmanı Nicola Rizzoli ve ezeli rakipleri Dinamo Kiev’in başkanı Igor Surkis’e sitemde bulunan Arda Turan, hakem yönetimine dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Turan, maç sonrasında şu sözleri kaydetti:

"Hakem yönetimine gelince; önceki maçla ilgili olarak Dinamo başkanına, ayrıca Rizzoli ve Shevchenko'ya sorular sorabilirsiniz. Sanırım İtalya'dan bakınca gerçekten de daha iyi görüyorlar. Bir önerim var: Shevchenko, Surkis ve Rizzoli tartışmalı pozisyonları birlikte incelesinler."