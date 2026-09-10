Arda Turan'n teknik direktörlüğündeki Shakhtar Donetsk, Hollanda’nın PSV takımıyla deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Ukrayna ekibi ilk yarının son anlarında Gleiker Mendoza’nın golüyle öne geçti. İkinci yarıda PSV, 48'inci dakikada Sergino Dest’nin golüyle beraberliği yakaladı. İKİNCİ HAFTADA AEK'YI KONUK EDECEK Karşılaşma 1-1 sona erdi ve iki takım da birer puanla ayrıldı. Arda Turan böylece kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçından puanla ayrıldı. Devler Ligi’nin ikinci haftasında Shakhtar Donetsk, AEK’yı konuk edecek. PSV ise RB Leipzig ile deplasmanda karşılaşacak.

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