27 Haziran’daki Arjantin-Ürdün grup maçı öncesinde bir kişi, Dallas havalimanını arayarak iki suç ortağıyla stadı basacaklarını, el yapımı bombalar ve yarı otomatik AR15 tüfeği taşıdıklarını iddia etti.

Atlanta’daki Mısır maçı öncesinde de bir şüpheli sosyal medyada “Atlanta stadyumuna gideceğim ve Messi’yi vücuduma bağladığım dört bomba ile havaya uçuracağım’’ yazdı. Maç sırasında polise gelen başka bir ihbarda tribünlerdeki çöp kutularına üç bomba yerleştirildiği iddia edildi. Cristiano Ronaldo da güvenlik ihlallerine hedef oldu. FBI tarafından hakemlere yönelik binlerce nefret mesajı da belgelendi.