UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Hollanda ekibi PSV ile Arsenal karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi rakibine tam 7 gol atmayı başardı. Mücadeleyi 7-1 kazanan Arsenal turun kapılarını ardına kadar araladı.
İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri Martin Odegaard (2), Mikel Merino, Leandro Trossard, Ethan Nwaneri, Jurrien Timber ve Riccardo Calafiori kaydetti.
PSV'nin tek sayısını ise 43. dakikada penaltıdan Noa Lang attı. Karşılaşmanın rövanşı 12 Mart Çarşamba günü Londra'da oynanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları:
Club Brugge 1-3 Aston Villa
Dortmund 1-1 Lille
PSV 1-7 Arsenal
Real Madrid 2-1 Atletico Madrid