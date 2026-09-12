Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, sezon öncesi hazırlık döneminde oyuncuların psikolojik dayanıklılığını artırmak için özel bir yöntem uyguladı. İspanyol hoca, futbolcuların kriz anlarına hazırlanmasını sağlamak için bilinçli olarak şartları zorlaştırdı.

Hazırlık sürecinde uygulanan taktikler arasında ulaşımın bilinçli olarak aksatılması ve farklı rotalar kullanılması yer aldı. Ayrıca yemek saatleri değiştirildi, soyunma odasının sıcaklığı artırıldı ve masaj masalarının sayısı azaltıldı.

Oksijen'in haberine göre Arteta, oyuncuların ve teknik ekibin beklenmedik durumlar karşısında panik yapmamasını hedeflediğini vurguladı. Uçak veya tren gecikmeleri, trafik yoğunluğu ya da stadyuma geç varma gibi aksaklıklarda şartlara uyum sağlanması gerektiğini belirten hoca, "Pekala, uçakta 2-3 saatimiz daha var, bunu nasıl değerlendirebiliriz?" yaklaşımının benimsenmesini istedi.

Bu uygulamaların ardındaki mantık, sezon içinde karşılaşılacak farklı dinamiklere hazırlanmak. Arteta, olası krizleri önceden tahmin etmeye çalışılsa da, maç günü yaşanacak stres ve sürpriz unsurlarına karşı hazırlıklı olunmasının önemini dile getirdi.

Teknik direktör, yaşanan aksaklıkların şikayet veya mazeret konusu yapılmaması gerektiğinin altını çizdi. Zamanı verimli değerlendirme bilincinin, sezon boyunca karşılaşılacak zorluklara karşı en güçlü savunma hattı olarak görüldüğü ifade edildi.