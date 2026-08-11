Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Avusturya’nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşıyor. Kadıköy’de Talisca ve Greenwood’un golleriyle 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, Avusturya topraklarında destan yazarak adını play-off turuna yazdırmayı hedefliyor. Tarih, bu topraklarda yarım kalan hikâyeleri yazar...

TARİHİ BİR HESAPLAŞMA

Osmanlı İmparatorluğu, Batı Avrupa’nın kapısı olan Viyana’yı tarih boyunca 2 kez kuşatmış ancak şehri bir türlü alamamıştı. Fenerbahçe, bu kez Viyana’yı değil ama bir başka Avusturya kenti Graz’ı kuşatıyor. Kanarya, atalarımızın bayrak açtığı bu topraklarda bu kez Şampiyonlar Ligi hasretini bitirmek ve yarım kalan hikâyeyi yeşil sahada tamamlamak için ter dökecek.

HASRET 20 YILA YAKLAŞTI

Sarı Kanaryalar için bu kuşatma, sıradan bir 90 dakikadan çok daha fazlası... Fenerbahçe, tam 18 sezondur (en son 2008-2009 sezonunda) hasret kaldığı UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına geri dönmek için savaşıyor. Neredeyse yirmi yıla yaklaşan bu büyük Devler Ligi özlemini dindirmek, o görkemli müziği yeniden Kadıköy’e getirmek için Graz surlarını aşmak zorunda!