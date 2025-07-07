Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'ndeki organizasyonda A Milli Erkek ve Kadın Plaj Hentbol Takımları da mücadele edecek. A Milli Erkek Plaj Hentbolu Takımı, B Grubu'nda Almanya, Portekiz ve Çekya ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Plaj Hentbolu Takımı da B Grubu'nda Portekiz, Norveç ve Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Grup maçlarının ardından gruplarında ilk 3 sırada yer alacak 12 takım, 6'şarlı iki grupta "Ana Grup" maçları oynayacak. Gruplarında son sırada yer alan 4 takım ise "Teselli Grup" maçlarına çıkacak. Şampiyonada çeyrek final maçları 11 Temmuz Cuma günü, yarı final mücadeleleri 12 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. Şampiyona, 13 Temmuz Pazar günü oynanacak final maçlarıyla sona erecek.

A Milli Erkek Plaj Hentbolu Takımı'nın grup maçları programı şöyle:

8 Temmuz Salı:

11.30 Portekiz-Türkiye

20.00 Türkiye-Almanya

9 Temmuz Çarşamba:

09.30 Çekya-Türkiye

A Milli Kadın Plaj Hentbolu Takımı'nın grup maçları programı ise şu şekilde:

8 Temmuz Salı:

08.30 Norveç-Türkiye

17.00 Türkiye-Portekiz

9 Temmuz Çarşamba:

10.30 Fransa-Türkiye