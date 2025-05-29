UEFA Konferans Ligi finalinde Real Betis’e karşı Chelsea formasıyla üçüncü golü kaydederek galibiyeti perçinleyen Jadon Sancho, Galatasaray’ın transfer listesine girdi. İtalyan basınına göre sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda yıldız oyuncunun transferi için harekete geçti.

İNGİLİZ OYUNCU CİMBOM'A SICAK

Manchester United’dan sezon başında Chelsea’ye kiralanan 25 yaşındaki İngiliz oyuncu, Londra ekibindeki inişli çıkışlı sezonunun ardından yeni bir başlangıç için Galatasaray’a sıcak bakıyor.

Sancho'nun Chelsea’ye kiralık olarak transferinde yer alan 26 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesinin, 6 milyon euro karşılığında iptal edilebileceği belirtiliyor. Chelsea’nin bu bedeli ödeyerek oyuncuyla yollarını ayırmaya hazırlandığı ifade ediliyor.

HENÜZ RESMİ TEKLİF YAPILMADI

İtalya kaynaklı Europa Calcio haberine göre; Galatasaray, Sancho için ilk teması kurdu ancak henüz resmi teklif yapılmadı. Sarı-kırmızılılar, düzenli forma şansı bulabileceği ve özgüvenini yeniden kazanabileceği bir ortam sunarak İngiliz yıldızın kariyerinde yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca da final sonrası yaptığı açıklamada, “Sezonu dördüncü sırada bitirdiysek ve bu gece kupayı kazandıysak, bunda Jadon’un da payı büyük. Bir sezonda iniş çıkışlar yaşanması normal” ifadelerini kullandı.

Piyasa değeri 30 milyon euro olan Sancho, bu sezon tüm kulvarlarda 42 maçta forma giydi, 5 gol ve 10 asistlik katkı sağladı. Manchester United, 2021 yılında Sancho için Borussia Dortmund’a 85 milyon euro ödemişti.