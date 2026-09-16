Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, camiada geniş yankı uyandıracak bir kararı açıkladı. Gazeteci Feridun Niğdelioğlu'na konuşan Yıldırım, Sarı-Lacivertli ekibin sezon sonunda elde edeceği başarı veya başarısızlığa bakmaksızın başkanlık görevini noktalayacağını ifade etti.

İSMAİL KARTAL SÖZLERİ

Roma maçı sonrasında yaşanan teknik direktör İsmail Kartal'ın istifa ve göreve dönüş sürecine de değinen Aziz Yıldırım, tecrübeli çalıştırıcının arkasında olduklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"İsmail Kartal ben olduğum sürece burada kalacak. Kendisini ikna etmek için ekstra bir çaba harcamadık; direkt olarak 'Devam ediyor musun, etmiyor musun, son kararın nedir?' diye sorduk. O da 'Son kararım, devam ediyorum' yanıtını verdi."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TAKIMA GÜVENİYORUM"

Takımın mevcut performansını ve fiziksel durumunu da değerlendiren Yıldırım, camiaya verdikleri sözü tuttuklarını hatırlattı. Kadronun henüz tam potansiyeline ulaşmadığını ancak Avrupa'da başarılı olacağını belirten Fenerbahçe Başkanı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Takım henüz tam anlamıyla hazır değil ancak vaat ettiğim gibi Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne soktum. Devler Ligi'nde bu takıma sonuna kadar güveniyorum ve inanıyorum. Karşılaşmalarda çok daha iyi puanlar toplayarak kulübümüze hem ciddi bir finansal kaynak hem de önemli puanlar kazandıracak."