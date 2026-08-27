Şampiyonlar Ligi kulvarında lig aşamasına adını yazdıran Fenerbahçe, transfer döneminin son bölümünde savunma hattını takviye etmek için vites artırdı. Sarı-lacivertli yönetimin, Fransız temsilcisi Nice forması giyen Ganalı stoper Kojo Peprah Oppong transferinde mutlu sona ulaştığı öğrenildi.

KONUŞULAN RAKAM 10 MİLYON EURO

Fransa'nın önde gelen yayın organlarından L'Équipe'te yer alan habere göre; Fenerbahçe, genç savunmacı için Nice kulübüne 10 milyon Euro'yu aşan resmi bir bonservis teklifi sundu. Finansal kaynak oluşturmak adına kadrosundaki bazı isimlere gelen teklifleri değerlendirmeye alan Fransız ekibinin, Ganalı stoper için yapılan bu cazip öneriye olumlu yanıt verdiği aktarıldı.

İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ

Kulüpler arasındaki pazarlıkların olumlu neticelenmesinin ardından, yetenekli stoper ve temsilcisi son detayları görüşmek ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a davet edildi. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.