Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma beraberliğinin ardından düzenlediği basın toplantısında görevi bıraktığını açıklayan İsmail Kartal ile kulüp başkanı Aziz Yıldırım bir araya geldi. Yüz yüze gerçekleşen kritik görüşmede yaşanan pürüzler ve soru işaretleri tamamen ortadan kaldırıldı. NTV'de yer alan habere göre Sarı-Lacivertli yönetimin kararlı duruşu sonucunda tecrübeli teknik adam görevine devam etmeyi kabul etti. 65 yaşındaki çalıştırıcının, vakit kaybetmeden bugün gerçekleştirilecek antrenmanda takımın başında yer alacağı bildirildi.

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