UEFA Şampiyonlar Lninigi' ilk haftasında konuk ettiği Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, görevinden istifa ettiğini açıkladı. İsmail Kartal'ın istifasının ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu.

Yıldırım’ın açıklamaları şu şekilde:

"Mayıs ayına geldiğimizde ligi görürsünüz. Şampiyonlar Ligi'ne de kaldık. 18 yıl sonra bir hoca ve başkan başarıyor. Bunu alkışlayacağınıza gömüyorsunuz! Ayıp!"

'KAFASINA ŞİŞE ATTILAR'

"Hepimiz stres altındayız. Benim sosyal medyam yok, rahatım ama insanların var, etkileniyorlar. Doğruları yazın. İsmail Hocanın kafasına suyla, 1-1'ken şişe attılar ya. Ondan dolayı üzüntülü. Sebep bu! Biz görüyoruz, İsmail Hoca da görüyor. Ondan dolayı üzüntülü. Sebep bu."

"İsmail Kartal görevinin başındadır ama İsmail Kartal'a bu camia sahip çıksın! Bu şekilde kafasına şişe atarak sahip çıkılmaz! Ayıp!"

"İsmail Kartal bizim evladımız. Ben Aziz Yıldırım olarak ve yöneticiler olarak, 20 senelik dönemimde 2 hoca hariç hiçbir tanesiyle sezon bitmeden bıraktığımı gördünüz mü, yaşadınız mı! O zaman devam!"

'BEN ONUN BÜYÜĞÜYÜM DEVAM EDECEKSİN DEDİM'

"İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok, ben onun büyüğüyüm, devam edeceksin dedim! Biz bir aileyiz!" İsmail Kartal ile şimdi konuştum. Şişeyi söyledi, baskıyı söyledi. İlaç alıyorum dedi. Ben de 30 tane ilaç alıyorum.""Ben bırakana kadar İsmail Kartal antrenör, hoca neyse odur. Ben ayrılana kadar buradan gidemez!"