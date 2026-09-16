Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, spor yorumcusu Emre Bol’un bir YouTube kanalında ortaya attığı iddiaların ardından yazılı bir açıklama yayımladı. Kızının, futbolcular Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci ile telefonda görüşmesini son derece doğal bir diyalog olarak nitelendiren Yıldırım, bu durum üzerinden takımın kadro tercihlerine müdahale edildiği izlenimi yaratılmasına sert tepki gösterdi.

Yıldırım, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir çocuğun, abi olarak gördüğü, ailecek görüştüğü insanlarla konuşmasında ne var? Ne ima etmeye çalışıyorsun? Fenerbahçe Futbol Takımı’nın teknik direktörü İsmail Kartal’dır. Takımı da kadroyu da o yönetir. Kızımın futbolcularla yaptığı görüşmeler üzerinden kadro tercihleriyle ilgili ima yaratmaya çalışman terbiyesizliktir."

Fenerbahçe Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan metnin tamamı şöyle:

"Başkanımız Aziz Yıldırım'dan Açıklama:

Görüyorum ki kripto FETÖ’cüler yine ortaya çıkmış.

Emre Bol, bugün YouTube kanalında kızımın futbolcularımız Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci ile telefonda görüştüğünü söylemişsin.

Evet, görüşür. Bir çocuğun, abi olarak gördüğü, ailecek görüştüğü insanlarla konuşmasında ne var? Ne ima etmeye çalışıyorsun?

Fenerbahçe Futbol Takımı’nın teknik direktörü İsmail Kartal’dır. Takımı da kadroyu da o yönetir. Kızımın futbolcularla yaptığı görüşmeler üzerinden kadro tercihleriyle ilgili ima yaratmaya çalışman terbiyesizliktir.

Şimdi ben sana soruyorum:

3 Temmuz kumpası sırasında FETÖ’cü savcıların ortaya attığı iddiaları televizyonlarda anlatıyor, “Emenike’nin para sayma görüntüleri var” diyordun. Ne oldu o görüntülere? Yıllardır bunun cevabını vermedin. Önce çık, bunun hesabını ver.

Ben buradayım. Söyleyecek sözün, yapacak eleştirin, saldıracak bir şeyin varsa bana saldır.

Ama kızımı o kirli tartışmalarına alet etme.

Aziz Yıldırım

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı"