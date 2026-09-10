Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Maç Günlüğü'ne Roma ile oynanacak karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Sarı lacivertli ekibin başkanı, geçmiş yıllarda alınan başarılara dikkat çekerek yeni hedeflerini belirledi. Aziz Yıldırım, hedeflerini açıklarken şu ifadeleri kullandı: "18 yıl aradan sonra yeniden UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeyiz. Geçmişte iki kez sportif olarak hak ettiğimiz halde bu arenada yer almamıza izin verilmedi. Kulübümüze yaşatılanları unutmadık, unutmayacağız! Ancak geçmişle de yaşamayacağız. Fenerbahçe, tarihinden güç alarak geleceğe yürür.

Yıllarca “Fenerbahçe neden yok?” dediğimiz yere geri döndük. Sezonu planlarken UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılmak önemli bir amacımızdı. Bunu başardık. Şimdi yeni bir dönemi başlatma zamanıdır.

Avrupa’da her maçta formamızın hakkını vererek ilerleyeceğiz. Geçmişte çeyrek finale nasıl adım adım ulaştıysak, inanıyorum ki bugün çıktığımız bu yeni yolda da Kulübümüz her yıl üzerine koyarak daha büyük başarılara ulaşacaktır.

Fenerbahçe’mizin UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kalıcı olmasını istiyoruz. Bunun yolu Türkiye Ligi’nden geçtiği için öncelikli hedefimiz şampiyon olmaktır. Fenerbahçe’yi hak ettiği görkemli günlere hep birlikte yeniden taşıyacağız. Tüm Fenerbahçelileri, ortak hedeflerimiz doğrultusunda kenetlenmeye ve Fenerbahçe’nin etrafında tek yürek olmaya davet ediyoruz."