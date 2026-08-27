Barcelona, La Liga'nın ilk haftasında Elx karşısında sahadan 5-0'lık farklı bir galibiyetle ayrılırken, takımın genç yıldızı Lamine Yamal beklentilerin uzağında kaldı.

Karşılaşmada etkili bir performans sergileyemeyen Yamal, mücadelenin ilerleyen bölümünde oyundan alındı.

Yamal'ın kenara geldikten sonraki hayal kırıklığı ise dikkatlerden kaçmadı. Genç futbolcunun yedek kulübesindeki mutsuz görüntüsü ve öfkeli tavırları, karşılaşmanın ardından gündem oldu.

Teknik Direktör Hansi Flick Yamal'ın mutsuzluğunun nedenini açıkladı

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Yamal'ın durumuyla ilgili açıklama yaparak endişeleri azaltmaya çalıştı. Alman teknik adam, genç oyuncunun küçük bir sağlık sorunu yaşadığını ve maçın ardından baş ağrısı çektiğini belirtti.

Flick, Yamal'ın henüz tam anlamıyla hazır olmadığını da vurguladı. Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra yalnızca üç hafta tatil yapan ve takımla kısa süre önce yeniden çalışmaya başlayan genç yıldızın fiziksel olarak en üst seviyeye ulaşmasının zaman almasının normal olduğunu söyledi.

"Küçük bir problemi vardı. Ertesi gün biraz başı ağrıyordu. Ayrıca üç hafta tatil yaptı ve yalnızca birkaç gün antrenman gerçekleştirdi. Bu nedenle henüz en üst seviyesinde olamaması normal. Gün gün ilerliyoruz."

Flick, Yamal'a olan güveninin sürdüğünü de özellikle vurguladı. Genç yıldızın takım için çok önemli olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Lamine bir dahi. Bunu herkes biliyor. Ona ihtiyacımız var çünkü olağanüstü bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

Barcelona'da sezonun ilk maçında beklenen performansı sergileyemeyen Yamal'ın önündeki süreç ise toparlanma açısından önem taşıyor. Genç futbolcunun, kısa tatilin ardından yoğun maç ve antrenman temposuna yeniden uyum sağlayarak en iyi formuna ulaşması bekleniyor.