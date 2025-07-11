Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Bedgili ailesinin 10 yaşındaki çocukları Barış Bedgili, lösemi hastalığına yakalanmıştı.

Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından küçük taraftar sosyal medya hesabından, “Arkadaşlar ben kemoterapi alıyorum. Şampiyonluk kutlamasına katılamıyorum. Benim yerime de kutlar mısınız?” paylaşımı yapmış, sarı-kırmızılı taraftarlar da küçük Barış’a destek olmak için meşalelerle tedavi gördüğü hastanenin önüne gelip kutlama yapmıştı.

10 yaşındaki Galatasaray taraftarına bir sürpriz de sarı-kırmızılı ekibin milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz’dan geldi. 25 yaşındaki futbolcu, adaşı küçük Barış’a imzalı formasını gönderdi. Barış Alper’in anlamlı hediyesi karşısında çok heyecanlanan 10 yaşındaki Barış Bedgili de çektiği video ile sarı-kırmızılı futbolcuya teşekkür etti.

MAÇA DAVET ETTİ

Barış Alper Yılmaz, adaşı olan küçük savaşçı Barış’ı Galatasaray’ın ilk iç saha maçına da davet etti. Küçük taraftar, Galatasaray’ın ligin ikinci haftasında Fatih Karagümrük’ü konuk edeceği karşılaşmayı tribünlerden takip edecek. Barış Alper, adaşı Barış ve ailesini İstanbul’da ağırlayacak.