Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin hakkında karar verildi. Ligde kötü günler geçiren ve 5 haftada sadece 1 galibiyet alabilen Başakşehir'de yönetim bugün toplantı olağanüstü toplandı.

KARARI BAŞKAN GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ AÇIKLADI

Toplantı sonrası resmi kararı başkan Göksel Gümüşdağ açıkladı. TRT Spor'a konuşan Göksel Gümüşdağ, “Her takımda olabilecek dalgalanmalar yaşadık. Ancak daha ligin 5. haftasındayız. Sportif olarak bazı olumsuz sonuçlar oldu ama idari ve teknik açıdan bir sorun yok. Nuri Şahin benim kardeşim ve uzun süre birlikte yürüyeceğimiz yol arkadaşımız. Nuri Hoca bizi Avrupa'ya taşıdı ve yeniden taşıyacağından hiç şüphemiz yok. Kaliteli bir takımız ve bu kaliteyi tekrar sahaya yansıtacağız.” dedi.