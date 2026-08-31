Avustralya Basketbol Ligi (NBL), lig dinamiklerini değiştirmek için FIBA'dan onay bekliyor. Yeni kuralların test edilmesi için planlanan NBL Blitz Turnuvası'nda bu değişikliklerin uygulanması hedefleniyor.

Avustralya basınında yer alan habere göre, lig yönetimi heyecanı artırmak ve yeni taraftarlar çekmek amacıyla bir dizi kural değişikliği önerdi. Öneriler arasında bir smacın iki yerine üç sayıyla, orta sahadan yapılan başarılı bir şutun ise dört sayıyla değerlendirilmesi yer alıyor.

Bu öneriler önce Avustralya Basketbol Federasyonu'na, daha sonra da basketbolun küresel yönetim organı FIBA'ya gönderildi. Federasyonun onay sürecine FIBA'yı dahil etmesi nedeniyle süreç uzamış durumda.

ÖZEL MOLA KURALLARI

Yeni kurallar arasında oyunculara tanınan özel molalar da bulunuyor. Topa sahip olan bir oyuncu, sahadaki sadece kendi takım arkadaşlarının dahil olduğu 30 saniyelik bir mola alabilecek.

Bu özel molada antrenörlerin ve kenarda bekleyen oyuncuların yer almayacağı belirtiliyor. Bu uygulama, oyunun temposunu ve stratejik yapısını değiştirecek bir detay olarak görülüyor.

NBL'nin 2-6 Eylül tarihleri arasında Bendigo'da düzenlemeyi planladığı turnuvada bu kuralların test edilmesi öngörülüyordu. Ancak onay sürecinin uzamasıyla birlikte turnuvada bu değişikliklerin ne ölçüde uygulanacağı belirsizlik yaratıyor.