FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçında Bayern Münih, Yeni Zelanda ekibi Auckland City'yi 10-0 mağlup etti. Kalesinde 10 gol gören Yeni Zelanda ekibinin kalecisinin asıl mesleği duyanları şaşkına çevirdi.

Auckland City kalecisi Conor Tracey'in asıl mesleğinin futbolculuk olmadığı ortaya çıktı. 28 yaşındaki file bekçisinin bir veterinerlik malzemeleri deposunda yönetici olarak çalıştığı ortaya çıktı.

'YILLIK İZNİMİ HARCADIM'

Auckland City kalecisi maçtan önce yaptığı açıklamada "Yıllık izin ve ücretsiz izin kombinasyonunu kullanmak zorunda kaldım. Bayern, Benfica ve Boca'ya karşı oynamak %100 buna değer." ifadelerini kullandı. Yenilgiye rağmen, idolü Manuel Neuer'e karşı oynadığı maçta hayali gerçek oldu.

Auckland City oyuncuları haftada dört kez antrenman yapıyor ancak düzenli olarak maaş almak yerine 150 dolar haftalık ücret karşılığında futbol oynuyorlar.





