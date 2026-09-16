Formula 1 2027 Türkiye GP'si, 1-3 Ekim tarihlerinde yapılacak. Altı yılın ardından Formula 1’in heyecanı, dünyanın en iyi pilotlarını ve binlerce Formula 1 tutkununu, kıtaları birbirine bağlayan dünyanın en etkileyici şehirlerinden biri olan İstanbul’da yeniden bir araya getirecek. TURKISH GRAND PRIX şampiyonanın teknik açıdan en zorlu pistleri arasında yer alan TOSFED İstanbul Park’ta 10. kez gerçekleştirilecek.

TOSFED İstanbul Park: Hız ve Kusursuzluk İçin Tasarlanmış Bir Pist

Pilotlar hem araç hem de pilot performansını zorlayan, belirgin kot farklarına sahip ve geçiş fırsatları sunan yaklaşık 5,3 kilometrelik TOSFED İstanbul Park pistinde mücadele edecek. Özellikle TOSFED İstanbul Park’ı dünya çapında tanınır hale getiren çoklu apeksli 8. viraj, pilotları zorlarken Formula 1 seyircisinin en çok ilgisini çeken bölümlerin başında gelecek. Taraftarlar aynı zamanda, hız, ritim ve teknik zorlukların heyecan verici birleşimi sayesinde, pistte rekabetçi yarışlara ve dramatik anlara tanıklık edecek.

Formula 1’in Türkiye’ye dönüşüyle birlikte İstanbul, dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından birine yeniden ev sahipliği yapacak. Organizasyonun spor turizmine, şehir ekonomisine, uluslararası medya görünürlüğüne ve Türkiye’nin marka değerine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.