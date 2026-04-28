Ekonomik parametrelerdeki değişimler ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt sektöründe yeni bir düzenlemeyi beraberinde getirdi. Bir süredir beklenti dahilinde olan fiyat artışları, 28 Nisan 2026 tarihi itibarıyla istasyonlardaki tabelalara yansıdı. Yapılan güncellemeye göre; motorin grubunda 2,28 TL, benzin grubunda ise 95 kuruşluk bir artış gerçekleşti.

MOTORİN 70 TL SINIRINI GEÇTİ

Gelen son zamların ardından özellikle motorin fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekti. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde litre fiyatları yeni eşikleri aşarken, vergi düzenlemeleri ve nakliye maliyetlerine bağlı olarak iller arasındaki fiyat farkları da güncelliğini koruyor.

28 NİSAN 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYAT TABLOSU

Yeni zam dalgası sonrası oluşan güncel fiyatlar şu şekildedir:

Bölge / Şehir Benzin (Litre) Motorin (Litre) LPG (Litre)

İstanbul (Avrupa) 63,74 TL 71,64 TL 34,99 TL

İstanbul (Anadolu) 63,60 TL 71,50 TL 34,39 TL

Ankara 64,71 TL 72,76 TL 34,87 TL

İzmir 64,99 TL 73,03 TL 34,79 TL

FİYATLAR NEDEN SIK SIK DEĞİŞİYOR?

Uzmanlar, küresel piyasalardaki oynaklığın yanı sıra döviz bazlı maliyet artışlarının bu zamlarda belirleyici olduğunu ifade ediyor. Akaryakıt fiyatları, rafineri çıkış fiyatları üzerinden hesaplanan bir formülle belirlenirken; kur farkı ve ÖTV kalemindeki güncellemeler, nihai satış rakamlarını doğrudan şekillendiriyor.