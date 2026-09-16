Geldiği günden bu yana Beşiktaş’ı adım adım zirveye taşıyan Teknik Direktör Vincenzo İtaliano şimdi de Marsilya’yı gözüne kestirdi. Fransız ekibinin çok iyi bir hocası ve kaliteli futbolcuları bulunduğunu vurgulayan İtalyan hoca, “Her şeyi çok iyi şekilde yapmalıyız. Beşiktaş gibi olmalıyız. Taraftarlarımızı mutlu etmeliyiz. Asla pes etmemeliyiz. Kazanma isteğimizi sürdürürsek, güzel bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.

"STADIMIZDA TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR"

İtalyan çalıştırıcı şöyle devam etti: “Mükemmel değiliz ama şu ana kadar bir kimlik oturtabildiğimizi ve bu kimliği gösterdiğimizi düşünüyorum. Mükemmel olamayacağız çünkü benim için mükemmellik yoktur. Beşiktaş oynadığı her kulvarda en iyisini yapmak zorundadır. Beşiktaş taraftarlarına çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten aşkla yaşıyorlar ve bu renklere tutkuyla bağlılar. Ne zaman stadyuma girsem tüylerim diken diken oluyor.”