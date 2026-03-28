Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş rotasını İngiltere’ye çevirdi. Hedefte Aston Villa’da forma giyen Pau Torres var. İspanyol basınına yansıyan haberlere göre; siyah-beyazlılar 29 yaşındaki stoper için Premier Lig ekibine ilgi mektubu gönderdi. Sezon sonunda resmi teklif sunulması beklenen İspanyol savunmacının piyasa değeri 22 milyon Euro. 2028’e kadar sözleşmesi bulunan Pau Torres bu sezon 27 resmi karşılaşmada 2 bin 233 dakika süre aldı, skor katkısı sağlayamadı.

SALİH DEFTERİ YENİDEN AÇILDI

Hem yaz hem de ara dönemde transferi sonuçlanamayan Salih Özcan Beşiktaş’ın yeniden gündeminde. Orta saha planlamasında siyah-beyazlı ekibin öncelikleri arasında yer alan milli futbolcunun menajeri İstanbul’a davet edildi. Dortmund ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki futbolcuyla Galatasaray ve Başakşehir de ilgileniyor.