Başkan Serdal Adalı, Teknik Direktör Vincenzo Italiano’nun 6 numara talebi doğrultusunda yoğun bir çalışma içinde. Adalı’nın hedefindeki isim Barcelona’nın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Marc Casado. Katalanlar, transfer penceresi kapanmak üzere olduğu için başlarda istediği 20-25 milyon Euro’dan indirime gitmeye hazır.

Beşiktaş, İspanyollara satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. B planı da hazır. Siyah-beyazlılar, Celta Vigo forması giyen 23 yaşındaki Gine asıllı İspanyol orta saha Ilaix Moriba’nın mali şartlarını sordu. Celta Vigo 23 yaşındaki oyuncu için kapıyı 10 milyon Euro’dan açtı. Benfica’dan 26 yaşındaki Richard Rios da listede.