Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşmek için Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) merkezine gitti. Son maçlarda hakem hatalarına isyan eden siyah beyazlı yönetim, soluğu TFF'de aldı. Kulüpten yapılan açıklamada "Başkanımız Serdal Adalı, görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki merkezine gitmiştir. Başkanımız, gerçekleştirilecek görüşmelerin ardından TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri çıkışında açıklamalarda bulunacaktır." ifadelerine yer verildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.