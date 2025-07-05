Transfer sezonuna David Jurasek ve Tammy Abraham hamleleri ile başlayan Beşiktaş, ön liberoya takviyesi için harekete geçti.

Al Musrati ile yol ayrımına hazırlanan siyah-beyazlı ekip, Napoli forması giyen İsveçli oyuncuya teklif yaptı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Beşiktaş, İtalyan devinin 2023'te Reims'ten 11.5 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Cajuste'yi renklerine bağlamak için temaslarını sıklaştırdı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; siyah-beyazlılar, Jens Cajuste için Napoli'ye 1 milyon euro kiralama bedeli ve 6.5 milyon Euro satın alma opsiyonu teklif etti. Relevo'nun haberine göre ise satın alma opsiyonunun şarta bağlı olduğu ve Cajuste ile Beşiktaş'ın el sıkıştığı aktarıldı.

25 yaşındaki orta saha, İngiltere Premier Lig'de küme düşen Ipswich Town'da kiralık olarak geçirdi. ABD asıllı İsveçli ön libero, İngiliz ekibinde 33 maça çıktı.