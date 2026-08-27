Beşiktaş, Alman ekibi Bayer Leverkusen'den transferi Ernest Poku'yu resmiyete döktü. Siyah-Beyazlılardan yapılan resmi duyuruda, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ernest Poku'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.

Sky Almanya'nın aktardığı detaylara göre; Beşiktaş, genç futbolcunun 1 yıllık geçici transferi için Bayer Leverkusen'e 3 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Anlaşmada bulunan 20 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun ise belirlenen şartların sağlanması durumunda zorunlu hale geleceği kaydedildi. Böylelikle anlaşmanın toplam finansal boyutu 23 milyon Euro seviyesine erişebilecek.

İNGİLİZ EKİPLERİ TAKİP EDİYORDU

Alman basınından Bild'de yer alan habere göre ise Leverkusen yönetiminin başlangıçta kadroda tutmayı hedeflediği yetenekli oyuncu için yaklaşık 25 milyon euro bonservis beklentisi bulunuyordu. İngiltere Premier League temsilcileri Sunderland ve Nottingham Forest'ın da ilgilendiği genç kanat oyuncusu için Beşiktaş elini çabuk tutarak imzayı attıran taraf oldu.

Geride kalan sezonda Bayer Leverkusen formasıyla tüm kulvarlarda 45 resmi müsabakada sahaya çıkan Poku, skora 5 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.