Georges-Kevin N'Koudou, tekrardan Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. Daha önce Beşiktaş forması giyen oyuncu için Samsunspor’un girişimlere başladığı iddia edildi. Africa Foot'un haberine göre geçtiğimiz sezonu iyi geçiren Samsunspor, N'Koudou için girişimlere başladı. Transferin kulüpler arasındaki resmi temasların gidişatına göre şekillenmesi bekleniyor N'Koudou 2023/2024 sezonunun başında Damac'a bonservissiz transfer olmuştu. Fransız oyuncunun Damac ile 1 sözleşmesi daha bulunuyor.
N'Koudou, geçtiğimiz sezonda toplam 30 maça çıktı ve 13 gol 4 asistlik katkıda bulundu.