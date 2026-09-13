Süper bir sezon başlangıcına imza atan Beşiktaş’ta Vincenzo İtaliano ve ekibinin kurduğu oyun sistemi ayakta alkışlanıyor. Bazı parametreler de oldukça dikkat çekiyor. Ligde şu ana dek Beşiktaş, sadece 4 gol yedi. 4 büyükler arasında en az gol yiyen takım olan siyah-beyazlılarda İtaliano, savunmada kimi oynatsa fark etmiyor. Agbadou, Emirhan ve Djalo’yla birlikte Rıdvan ile Murillo, rakiplerine göz açtırmıyor. Stoper rotasyonuna Ümit Akdağ da girecek. Beklerde de Taylan ve Outtara, forma bekliyor.

DOĞRU SİSTEM KAZANDIRIR

5 Maçta 4 galibiyet ve 1 yenilgiyle 12 puan elde eden Kartal, rakiplerine göz açtırmadı. 5 karşılaşmada siyah-beyazlıların oynadığı takımlar maç başına 0.46 gol beklentisiyle mücadele etti. Derbide Fenerbahçe, Beşiktaş’ın kalesine bile ge- lemedi ve 0.59’la çok düşük ortalamayla maçı tamamladı. Savunmada sağlam olan Kartal, ayrıca çok hızlı. Siyah-beyazlı futbolcular, 5-6 saniye içinde topu geri kazanıyor. Sahaya doğru yerleşip zamanında preslerle topu kapan Beşiktaşlı futbolcular, gol atacağı atakları da çabuk hazırlıyor.