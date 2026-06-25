BEŞIKTAŞ’IN 1 numaralı hedefi Alexander Nübel… 29 yaşındaki file bekçisiyle her konuda anlaşma sağlandı. Ancak Bayern Münih’in 10 milyon Euro’luk bonservis bedelinde ısrar etmesi transferin önünü tıkamış durumda. Siyah-beyazlılar indirim talep ederken, devreye Nübel girdi. Kulübüyle bir görüşme yapan tecrübeli kaleci, “Beşiktaş benim için iyi bir fırsat. Bunu değerlendirmek istiyorum. Ayrılmama izin verin” dedi. Geçen sezonu Stuttgart’ta kiralık geçiren Alexander Nübel, Bayern Münih’in gelecek planları arasında yer almıyor.