UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris'i İstanbul'da 3-0 yenip, Litvanya'da 1-0 mağlup olarak tur atlayan temsilcimiz Beşiktaş'ın lig aşamasındaki rakipleri belli oldu.
Siyah-Beyazlıların lig aşamasında karşılaşacağı 8 takım şöyle:
Leverkusen (D)
Marsilya
Union SG
Celtic (D)
Crystal Palace
Omonia (D)
Hapoel Beer-Sheva
Hoffenheim (D)
DİĞER EŞLEŞMELER
Organizasyondaki diğer eşleşmeler ise şöyle:
Bayer Leverkusen'in rakipleri: Marsilya, Lyon, Salzburg, GNK Dimano, Celje, Lech Poznan, Beşiktaş, OFI Crete
Benfica'nın rakipleri: AZ, Milan, Celtic, Plzen, Lech Poznan, Omonia, OFI Crete, NEC Nijmegen
Juventus'un rakipleri: Sociedad, AZ, Rennes, Ferençvaroş, Omonia, Celta, NEC, Beer-Sheva
Milan'ın rakipleri: Benfica, Olympiakos, Ferençvaroş, Salzburg, Sunderland, Bournemouth, Ararat, Levski Sofya
Lyon'un rakipleri: Leverkusen, Sociedad, Union, Anderlecht, Crystal Palace, Jagiellonia, Lillestrom, Hoffenheim
AZ Alkmaar'ın rakipleri: Juventus, Benfica, GNK Dinamo, Sparta Prag, Sturm Graz, Sunderland, Beer-Sheva, Ararat
Olympiakos'un rakipleri: Milan, Marsilya, Sparta Prag, Rennes, Jagiellonia, Celje, Hoffenheim, Torreense
Real Sociedad'ın rakipleri: Lyon, Juventus, Plzen, Union SG, Bournemouth, Crystal Palace, Torreense, Lillestrom
Marsilya: Olympiakos, Leverkusen, Anderlecht, Celtic, Celta, Sturm Graz, Levski Sofya, Beşiktaş.