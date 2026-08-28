UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris'i İstanbul'da 3-0 yenip, Litvanya'da 1-0 mağlup olarak tur atlayan temsilcimiz Beşiktaş'ın lig aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Siyah-Beyazlıların lig aşamasında karşılaşacağı 8 takım şöyle:

Leverkusen (D)

Marsilya

Union SG

Celtic (D)

Crystal Palace

Omonia (D)

Hapoel Beer-Sheva

Hoffenheim (D)

DİĞER EŞLEŞMELER

Organizasyondaki diğer eşleşmeler ise şöyle:

Bayer Leverkusen'in rakipleri: Marsilya, Lyon, Salzburg, GNK Dimano, Celje, Lech Poznan, Beşiktaş, OFI Crete

Benfica'nın rakipleri: AZ, Milan, Celtic, Plzen, Lech Poznan, Omonia, OFI Crete, NEC Nijmegen

Juventus'un rakipleri: Sociedad, AZ, Rennes, Ferençvaroş, Omonia, Celta, NEC, Beer-Sheva

Milan'ın rakipleri: Benfica, Olympiakos, Ferençvaroş, Salzburg, Sunderland, Bournemouth, Ararat, Levski Sofya

Lyon'un rakipleri: Leverkusen, Sociedad, Union, Anderlecht, Crystal Palace, Jagiellonia, Lillestrom, Hoffenheim

AZ Alkmaar'ın rakipleri: Juventus, Benfica, GNK Dinamo, Sparta Prag, Sturm Graz, Sunderland, Beer-Sheva, Ararat

Olympiakos'un rakipleri: Milan, Marsilya, Sparta Prag, Rennes, Jagiellonia, Celje, Hoffenheim, Torreense

Real Sociedad'ın rakipleri: Lyon, Juventus, Plzen, Union SG, Bournemouth, Crystal Palace, Torreense, Lillestrom

Marsilya: Olympiakos, Leverkusen, Anderlecht, Celtic, Celta, Sturm Graz, Levski Sofya, Beşiktaş.

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