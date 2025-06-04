Trendyol Süper Lig'de sezonu dördüncü sırada tamamlayan Beşiktaş’ta kart istatistikleri dikkat çekti.

Sezon boyunca 3 kırmızı kart gören siyah-beyazlı ekipte, Tayyip Talha Sanuç en hırçın oyuncu olarak öne çıktı.

OYUNDAN ATILDI TAKIMI PUAN KAYBETTİ

Ağır sakatlık sonrası formasına yeniden kavuşan 25 yaşındaki savunma oyuncusu, geri dönüş sürecinde 2 kez kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Tayyip Talha’nın kırmızı kart gördüğü iki maçta Beşiktaş puan kaybı yaşadı. Adana Demirspor'a karşı oynanan ve 2-1 kaybedilen maçta sezonun ilk mağlubiyetini alan Beşiktaş, Tayyip Talha'nın ikinci kırmızı kartını gördüğü Kasımpaşa deplasmanında ise 1-1 berabere kaldı.

GEDSON VE SEMİH'TE OYUN DIŞI KALDI

Beşiktaş sezonu toplamda 64 sarı ve 4 kırmızı kartla tamamladı. Kırmızı kart gören diğer isimler ise Gedson Fernandes ve genç oyuncu Semih Kılıçsoy oldu.

MASUAKU ZİRVEDE

Siyah-beyazlılarda en fazla sarı kart gören oyuncu 9 kartla Arthur Masuaku olurken, bu kartlarla sezon içinde 2 kez cezalı duruma düştü. Masuaku’yu 7’şer sarı kartla Jonas Svensson ve Emirhan Topçu takip etti.

SEZONUN TEMİZ İSİMLERİ

Öte yandan Beşiktaş’ta 4 futbolcu sezonu hiç kart görmeden tamamlamayı başardı. Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut, Bahtiyar Zaynutdinov ve Keny Arroyo bu sezonu temiz geçiren isimler oldu.