Trendyol Süper Lig'de sezonu dördüncü sırada tamamlayan Beşiktaş’ta kart istatistikleri dikkat çekti.
Sezon boyunca 3 kırmızı kart gören siyah-beyazlı ekipte, Tayyip Talha Sanuç en hırçın oyuncu olarak öne çıktı.
OYUNDAN ATILDI TAKIMI PUAN KAYBETTİ
Ağır sakatlık sonrası formasına yeniden kavuşan 25 yaşındaki savunma oyuncusu, geri dönüş sürecinde 2 kez kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Tayyip Talha’nın kırmızı kart gördüğü iki maçta Beşiktaş puan kaybı yaşadı. Adana Demirspor'a karşı oynanan ve 2-1 kaybedilen maçta sezonun ilk mağlubiyetini alan Beşiktaş, Tayyip Talha'nın ikinci kırmızı kartını gördüğü Kasımpaşa deplasmanında ise 1-1 berabere kaldı.
GEDSON VE SEMİH'TE OYUN DIŞI KALDI
Beşiktaş sezonu toplamda 64 sarı ve 4 kırmızı kartla tamamladı. Kırmızı kart gören diğer isimler ise Gedson Fernandes ve genç oyuncu Semih Kılıçsoy oldu.
MASUAKU ZİRVEDE
Siyah-beyazlılarda en fazla sarı kart gören oyuncu 9 kartla Arthur Masuaku olurken, bu kartlarla sezon içinde 2 kez cezalı duruma düştü. Masuaku’yu 7’şer sarı kartla Jonas Svensson ve Emirhan Topçu takip etti.
SEZONUN TEMİZ İSİMLERİ
Öte yandan Beşiktaş’ta 4 futbolcu sezonu hiç kart görmeden tamamlamayı başardı. Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut, Bahtiyar Zaynutdinov ve Keny Arroyo bu sezonu temiz geçiren isimler oldu.