UEFA Avrupa Ligi 2. eleme maçında Shakhtar Donetsk'e sahasında 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta tribünlerden takıma büyük tepki vardı.
Sezonun ilk resmi maçında Arda Turan'ın takımına karşı ağır bir mağlubiyet alan siyah beyazlılarda öfkeli bazı taraftarlar futbolcuları ıslıklarla protesto etti.
'KİMSEYE FAYDASI YOK'
Siyah-beyazlıların eski kaptanı Oğuzhan Özyakup tribünlerden yükselen bu tepkiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Oğuzhan Özyakup paylaşımında, "Sezonun ilk maçında futbolcuları yuhalamak doğru değil. Ne yaşanırsa yaşansın, bu tepkilerin kimseye faydası yok!" ifadelerini kullandı. Eski futbolcunun bu paylaşımı kısa süre içinde binlerce etkileşim aldı.
Özyakup'un paylaşımının altına Beşiktaşlı taraftarlar binlerce yorum attı. Bazıları bu eleştiriyi haklı bulurken bazıları ise 'Az bile yaptılar' şeklinde karşılık verdi.