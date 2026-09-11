Bir dönem Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan ve özellikle 4'er gol attığı iki ayrı maçla hafızalarda yer edinen Cyle Larin, Ada'da adından söz ettirmeye devam ediyor. İngiltere Championship ekiplerinden Southampton forması giyen Kanadalı santrfor, sezona yaptığı muazzam başlangıcın ardından ayın en değerli oyuncusu unvanına layık görüldü. 3 MAÇTA 4 GOLLE ZİRVEDE Geçen ay Southampton formasıyla ligde 3 karşılaşmada boy gösteren 30 yaşındaki tecrübeli forvet, süre aldığı her müsabakada ağları havalandırmayı başardı. Çıktığı 3 lig karşılaşmasında 4 kez fileleri havalandıran Larin, Championship Ayın Futbolcusu ödülüne layık görüldü.

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