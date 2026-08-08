UEFA Avrupa Ligi play-off yolunda 10 kişi kalmasına rağmen Hradec Kralove'yi Semih Kılıçsoy'un tek golüyle deviren Beşiktaş'ta zaferin ana mimarlarından biri kaledeki Nübel oldu. Çekya temsilcisi karşısında kalesine gelen 8 tehlikeli vuruşun hiçbirinde geçit vermeyen tecrübeli eldiven, galibiyetin kapısını kilitledi.

Daha önce oynanan iki Midtjylland mücadelesinde 5 kritik kurtarışa imza atan Alman file bekçisi, Hradec Kralove performansıyla birlikte toplam kurtarış sayısını 13'e çıkardı ve kalesinde henüz gol görmedi.

UZUN SÜRE UĞRAŞ VERİLDİ

Siyah-beyazlı yönetimin Bayern Münih ile yürüttüğü çetin pazarlıklar sonucu 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Nübel, sergilediği bu üst düzey fiziki ve zihinsel performansla transfer bütçesinin karşılığını ilk maçlardan verdi.

Sergilediği soğukkanlı duruş ve reflekslerle teknik direktör Vincenzo Italiano'nun güvenini boşa çıkarmayan Nübel, kalesindeki hakimiyetiyle önündeki savunma hattına da muazzam bir özgüven aşıladı.

TRİBÜNLER HAYRAN KALDI

Son yıllarda kalede yaşanan istikrarsızlıklar nedeniyle sıkıntılı süreçler geçiren Beşiktaş taraftarı, Alexander Nübel’in "duvar" performansıyla rahat bir nefes aldı.

Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte stadyumdaki taraftarlar yeni kalecilerini tribünlere çağırarak üçlü çektirdi ve karşılıklı tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu. Sosyal medyada da siyah-beyazlı futbolseverlerin övgü odağı haline gelen Alman eldiven, Beşiktaş kariyerine rüya gibi bir başlangıç yaptı.