Siyah-Beyazlıların Juventus'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Fabio Miretti, Beşiktaş YouTube’a özel açıklamalarda bulundu. İtalyan orta sahanın açıklamaları şöyle:

“Herkese merhaba, ben Fabio Miretti. Bu, Beşiktaş oyuncusu olarak verdiğim ilk röportaj.

Şimdiye kadar katettiğim yol ve kariyerimin geldiği nokta bana kesinlikle büyük bir gurur veriyor. Elbette hâlâ geliştirmem gereken pek çok yönüm var; insanın kendisini sürekli geliştirmesi çok önemli. Ancak en çok hatırladığım şey, parkta kurduğumuz arkadaşlıklar. O dönemde edindiğim dostluklar, içimde taşıdığım en değerli şeyler.

Tesise ilk girdiğim günü, açıkçası, tam olarak hatırlamıyorum. Ancak deneme antrenmanları olduğu için sürekli Barcelona’nın Xavi formasını giydiğimi hatırlıyorum. O forma bana hediye edilmişti ve antrenmanlara hep onunla giderdim.

"ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM"

Oraya ilk adım attığımda, daha sonra başardığım şeylerin hiçbirini yapacağımı düşünmüyordum. Bu yüzden kendimle gurur duyuyorum. Çünkü çocukken insan yalnızca eğlenmeyi düşünüyor, futbolcu olmayı değil. En azından benim için öyleydi. Bu nedenle Juventus formasıyla ilk profesyonel maçıma çıkma şansını yakaladığım için çok mutlu ve gururluyum.

Benim için fark etmiyor. Chico, ailemin ve arkadaşlarımın bana seslendiği isim. Yani ailem ve yakın çevrem içinde oldukça samimi ve alışıldık bir hitap şekli. Fabio, Chico ya da Miretti… Benim için hepsi aynı.

Onun idolüm olduğunu hatırlıyorum ama neden idolüm olduğunu anlamamı sağlayan belirli bir maçı tam olarak hatırlamıyorum. Çünkü Nedved oynarken ben daha çok küçüktüm. Ancak saçlarımı onunki gibi uzattığımı hatırlıyorum. Annemle babam bunu hala anlatırlar. Bu da geçmişi mutlulukla hatırlamamı sağlıyor.

"ÖRNEK ALDIĞIM İSİMLERDEN BİRİ"

İlk maçıma çıktığım günü hatırlıyorum. Bir hayalin gerçekleşmesiydi; bir yolculuğun sonu, başka bir yolculuğun ise başlangıcıydı. Altyapıda başlayan ve A takıma kadar uzanan sürecimi tamamlamış, ardından bugün hala devam eden profesyonel futbol kariyerime adım atmıştım.

Bütün bunları nasıl öğrendiğini bilmiyorum ama doğru. Kendisiyle birkaç kez karşılaştık ve görüştük. Açıkçası sahada yapılması gerekenler ya da futbolla ilgili konular hakkında hiç konuşmadık. Ancak benim için her zaman önemli bir rol model oldu. Çünkü Juventus altyapısına giren her çocuğun hayalini kurduğu yolu izledi ve sonrasında büyük bir futbolcu oldu. Bu yüzden geçmişte olduğu gibi bugün de örnek aldığım isimlerden biri.

Sanırım ikisi de. Çünkü Genoa’ya gelişim sürecimi tamamlamam gereken bir dönemde gittim ve düzenli olarak forma giymeye ihtiyacım vardı. Genoa da bana bu fırsatı verdi. Sezona pek iyi başlayamamıştım ve yaşadığım bu süreç de gelişimime katkı sağladı. Zorluklarla mücadele etmek benim için çok faydalı oldu. Sonrasında sezonun geri kalanında işler yoluna girdi ve bu dönem kariyerimin kesinlikle önemli bir parçası hâline geldi. Bu yüzden Genoa’ya ve Genoa taraftarlarına her zaman minnettar olacağım.

"KENDİMİ 8'DE RAHAT HİSSEDİYORUM"

Evet, Genoa’da ilk zamanlarda biraz daha ileri bir pozisyonda oynuyordum. Ancak kendimi en iyi ve en rahat hissettiğim pozisyonu söylemem gerekirse, bizim “mezzala” dediğimiz iç orta saha, yani sekiz numara derdim.

Bununla birlikte orta sahanın neredeyse her bölgesinde oynayabileceğimi düşünüyorum. Hem altyapı hem de A takım kariyerimde bunu yaptım. Sık sık on numara, zaman zaman da altı numara olarak görev aldım. Dolayısıyla bu rollerin hepsini üstlenebileceğimi düşünüyorum ve her pozisyonda oynamaya hazırım.

Bu da benim için çok güzel ve özel bir duyguydu. Altyapıda katettiğim yolun ardından 100 maça ulaşmak, bana büyük mutluluk veren çok güzel bir başarıydı. Ancak bunu oldukça sakin karşıladım; “Başardım” ya da “Artık oldum” gibi düşüncelere kapılmadım. Benim için sadece güzel bir takdir ve hayatımda yaşadığım güzel bir gelişmeydi, fazlası değil.

"KENAN VE ÇELİK'LE KONUŞTUM"

Evet, son günlerde Kenan ve Çelik’le biraz konuştum. İkisi de İstanbul’un çok güzel bir şehir, Beşiktaş’ın ise büyük bir takım ve büyük bir kulüp olduğunu söyledi. Çelik, havalimanına vardığımda ne yapmam gerektiğini anlattı; yani beni bu konuda o hazırladı. Kısacası, Beşiktaş ve camia hakkında bana çok güzel şeyler söylediler.

Henüz beni sahada hangi pozisyonda daha uygun gördüğünü konuşmadık. Ancak beni kadrosunda çok istediğini biliyorum; buraya geldiğimde kulüpteki herkes bunu bana söyledi. Bu da beni gerçekten çok mutlu etti.

"ITALIANO'YA HAYRANIM"

Kendisini teknik direktör olarak tanıyorum ve futbola bakış açısına her zaman hayranlık duydum. Bu nedenle buraya gelme kararımda çok önemli bir etken oldu.

Evet, çok heyecanlıyım çünkü İtalya dışında ilk kez futbol oynayacağım. Herkes bana şehir hakkında çok güzel şeyler anlattı. Buraya geleli henüz birkaç gün oldu ve ben de İstanbul’u yavaş yavaş keşfediyorum. Daha önce burada, yani İstanbul’da forma giymiş birçok futbolcu bana yardımcı oldu ve pek çok tavsiye verdi. Buradaki yeni hayatıma başlamak için sabırsızlanıyorum.

Merhaba Beşiktaş taraftarı! Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Statta görüşürüz! Hepinize sevgiler.”