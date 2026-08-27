Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, orta saha hattına dünyaca ünlü bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen 23 yaşındaki tecrübeli orta saha Fabio Miretti ile yürütülen görüşmelerde mutlu sona ulaşıldı. Siyah-beyazlı yönetim, hem İtalyan kulübüyle hem de oyuncuyla el sıkışarak transfer sürecini tamamladı.

UÇAĞIN İNİŞ SAATİ BELLİ OLDU

Beşiktaş Kulübü, resmi kanalları aracılığıyla yaptığı açıklamada oyuncunun İstanbul'a geliş detaylarını paylaştı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız Fabio Miretti, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün İstanbul'a gelecektir. Fabio Miretti’yi taşıyan uçak bugün saat 16.45’te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır."

Sağlık kontrollerinin ardından İtalyan futbolcunun siyah-beyazlı kulüple resmi sözleşmeye imza atması ve ardından takıma katılması bekleniyor.