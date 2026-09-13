Beşiktaş'a geldiği günden bu yana bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle orta sahanın güç dengesi oldu. 11 resmi maçın hepsinde sahaya ilk 11’de çıktı, 908 dakika süre aldı. Vincenzo İtaliano’nun vazgeçilmezleri arasında olan Salih Özcan bu müthiş performansının detayları ve takımın son durumunu SÖZCÜ’ye anlattı.

TAKIM OTURDU GİBİ

İlk olarak Teknik Direktör Vincenzo İtaliano’ya parantez açan 28 yaşındaki futbolcu, “Hocanın enerjisi bizi de çok etkiliyor. Maçlara onun sayesinde öz güvenli giriyoruz. Topa sahip olmaya bakıyoruz, bire bir oynuyoruz, ikili mücadeleleri kazanıyor ve galibiyetler alıyoruz. Takım şu anda oturdu gibi. Antrenmanlardaki sıkı çalışmalarının sonucunu sahada alıyoruz. Bunun için mutluyuz” dedi.

EN VERİMLİ YAŞLARIM

Öğrenecek çok şeyi olduğunu vurgulayan Salih, “Her zaman çalışmayı seven bir futbolcuyum. Az oynasam da çok oynasam da asla durmam. En verimli yaşlarımdayım. O yüzden antrenörlerimizi her zaman iyi dinlerim. Onların bana etkisi fazla” diye konuştu.

KONSANTRASYON YÜKSEK

Siyah-beyazlı takımın kalitesinden de bahseden Salih Özcan, “Şu an gerçekten mutluyuz. İnşallah böyle devam eder. Milli araya girmeden önce Avrupa sonra da ligde iki maça çıkacağız. İkisini de kazanmak istiyoruz. Yol gerçekten çok uzun. Kaliteli oyunculara sahibiz. Şampiyon olacak bir takımımız var ama hafta hafta ilerlemeliyiz. Fenerbahçe derbisinin ardından Erzurumspor’u da mağlup etmemiz konsantrasyonumuzun ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Biz de bunu sahada gösterdik” dedi.

ARKA TARAFI BEN SÜPÜRÜRÜM

Salih Özcan, “Süper Lig’in en iyi orta sahası kim?” diye hiç düşünmediğini de sözlerine ekledi ve şöyle konuştu: “Ben her hafta sahaya çıkıp maçı oynamayı, takımıma o rahatlığı hissettirmeyi hedefliyorum. Şu ana kadar da başarılı geçiyor. Rakiplerimizde de çok kaliteli ve yetenekli 6 numaralar var. Orkun ile Olaitan özellikle ofansif açıdan yüksek seviyedeler. ‘Orkun golleri atsın, ben arkayı süpürürüm’ demiştim. Öyle de oldu gibi. Ben de isterim gol atmak, asist yapmak ama önemli olan takım ruhu. Şu anda çok mutluyuz.”

TAM ZAMANINDA GELDİM

Dortmund'tan ayrıldıktan sonra Beşiktaş’ı tercih eden Salih Özcan, flaş bir itirafta bulundu. Genç yaşlarından bu yana adının siyah-beyazlı ekiple anıldığını söyleyen tecrübeli orta saha, “Neredeyse her sene ismim geçiyordu. İyi ki şimdi olmuş ve tam zamanında olmuş! Almanya’da tecrübe kazandım, Şampiyonlar Ligi finalinde oynadım. Bütün birikimimle Beşiktaş’a geldim. Bunu da sahada göstermek istiyorum” ifadesini kullandı.

AVRUPA'DA HERKESLE KAFA KAFAYA OYNARIZ

UEFA Avrupa Ligi’nde perşembe günü oynayacakları Marsilya karşılaşması için de konuşan Salih, “İlk maçın sahamızda olması bizim için avantaj. Leverkusen ve Hoffenheim da kaliteli rakipler. Hepsiyle kafa kafaya oynarız. Sonuçlar o günlük performanslara bakar. İyi performans vereceğimizi düşünüyorum” yorumunu yaptı.