UEFA Avrupa Ligi’nde yarın Marsilya’yı konuk edecek Beşiktaş, kadrosundaki Avrupa tecrübesini en büyük kozu olarak görüyor. İtaliano’nun ekibinde Alexander Nübel, Salih Özcan, Leandro Trossard, kaptan Orkun Kökçü ve Dusan Vlahovic gibi bu arenada defalarca sahne almış isimler var. Trossard, Genk ve Arsenal’de 62 Avrupa maçına çıkarak hücumda en deneyimli isim.

TROSSARD ZİRVEDE

Vlahovıc ise Juventus ve Partizan dönemlerinden 30’un üzerinde karşılaşmayla gol yollarında güven veriyor. Orkun Kökçü, Feyenoord ve Benfica ile toplam 74 maçta 14 gol kaydetti. Salih Özcan, Dortmund ve Köln kariyerinde 24 Avrupa maçına çıkarken, Nübel Schalke, Bayern ve Stuttgart formalarıyla 22 kez kaleyi korudu. Beşiktaş bu deneyimi avantaja dönüştürmeye çalışacak.